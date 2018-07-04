Ставки на Россию растут: букмекеры оценили шансы российской сборной выйти в полуфинал ЧМ

Несмотря на неожиданную победу сборной России над испанской командой в 1/8 мундиаля, фаворитами матча 1/4 остаются хорваты, передает в среду издание Znak.com со ссылкой на данные букмекеров.

Этап 1/8 чемпионата мира по футболу завершился накануне матчем сборных Колумбии и Англии, в ходе которого англичане выиграли по результатам серии пенальти. Из восьми команд, которые продолжают гонку за Кубок мира, составили пары четвертьфинала. Букмекеры оценили, кому из них удастся пройти в 1/2 финала.

Первый матч в Нижнем Новгороде 6 июля проведут сборные Уругвая и Франции. Букмекеры в этой паре прогнозируют победу французов. На них дают коэффициент 2,10. На уругвайцев - 4,60.

Вслед за ними в этот же день сыграют Бельгия и Бразилия. Бесспорным фаворитам в этом случае является бразильская сборная. Она также являет фаворитом всего чемпионата. На победу бразильцев ставки принимаются по коэффициенту 2,15.

Третий матч состоится в Самаре 7 июля между командами Англии и Швеции. Ожидается победа английской сборной. На их триумф дают самый маленький коэффициент - 1,95. На шведов ставки принимаются по 3,80.

Последнюю игру четвертьфинала проведут россияне против хорватов в Сочи 7 июля. И хотя ставки на Россию после победы над Испанией возросли. Триумф Хорватии более ожидаем (коэффициент 2,20).