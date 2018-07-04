Власти Москвы улучшат «Мосэнерго»

Планируется убрать устаревшую часть техники, сообщил столичный мэр Сергей Собянин после проверки ТЭЦ-20 к отопительному сезону.

Взамен старых установок поставят новые. Мэрия намерена модернизировать «Мосэнерго».

Заместитель Собянина Петр Бирюков отметил, что нововведения соотносятся с действующими долгосрочными программами. Реализовать их планируется в ближайшие пять лет. Планируется полностью вывести старое оборудование с заменой на новое.

Московские системы энергоснабжения устроены так, что модернизация проходит ежегодно на всех магистральных сетях. Это касается как «Мосэнерго», так и МОЭК. По словам Бирюкова, обновление идет с опережением графика, по 2,5% процента в год.

На оборудовании «Мосэнерго» работают около 16 тысяч человек. Глава организации Александр Бутко отметил, что замечаний к работе техники и подготовке к новому отопительному сезону нет.