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14:12   4 Июля 2018
Россия

Власти Москвы улучшат «Мосэнерго»

Власти Москвы улучшат «Мосэнерго»

Планируется убрать устаревшую часть техники, сообщил столичный мэр Сергей Собянин после проверки ТЭЦ-20 к отопительному сезону.

Взамен старых установок поставят новые. Мэрия намерена модернизировать «Мосэнерго». 

Заместитель Собянина Петр Бирюков отметил, что нововведения соотносятся с действующими долгосрочными программами. Реализовать их планируется в ближайшие пять лет. Планируется полностью вывести старое оборудование с заменой на новое.

Московские системы энергоснабжения устроены так, что модернизация проходит ежегодно на всех магистральных сетях. Это касается как «Мосэнерго», так и МОЭК. По словам Бирюкова, обновление идет с опережением графика, по 2,5% процента в год.

На оборудовании «Мосэнерго» работают около 16 тысяч человек. Глава организации Александр Бутко отметил, что замечаний к работе техники и подготовке к новому отопительному сезону нет.

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Автор: Павел Никифоров
#москва #россия #собянин #политика #тэц
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