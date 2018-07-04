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Треть россиян вверят в выход своей национальной сборной в полуфинал ЧМ-2018

Треть россиян вверят в выход своей национальной сборной в полуфинал ЧМ-2018

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Основное строительство станции метро «Улица Дмитриевского» завершено
Более 78 процентов украинцев не одобряют работу Порошенко

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 Ставки на Россию растут: букмекеры оценили шансы российской сборной выйти в полуфинал ЧМ

Ставки на Россию растут: букмекеры оценили шансы российской сборной выйти в полуфинал ЧМ
14:25   4 Июля 2018
Россия

Треть россиян вверят в выход своей национальной сборной в полуфинал ЧМ-2018

Треть россиян вверят в выход своей национальной сборной в полуфинал ЧМ-2018

После того, как сборная России по футболу в матче 1/8 финала домашнего Чемпионата мира обыграла команду Испании, каждый третий россиянин поверил в то, что она сможет выйти в полуфинал турнира.

Об этом по данным ВЦИОМ свидетельствуют результаты проведенного опроса. При этом отмечается, что каждый шестой участник опроса выразил уверенность в том, что Россия может выиграть и  чемпионат мира-2018

Как сообщает агентство «Интерфакс», которому поступили результаты проведенного ВЦИОМ опроса, социологическое исследование проводилось 2 июля 2018 года, его участниками стали 1600 человек старше 18 лет. Воодушевленные победой российской сборной над командой Испании в 1/8 финала, игра состоялась вечером 1июля, россияне должны были оценить дальнейшие шансы своей команды на турнире. 33% респондентов считают, что Российская сборная уверенно пройдет четвертьфинальный матч с Хорватией и выйдет в полуфинал. При этом 17% участников опроса считают, что российские футболисты способны завоевать титул чемпионов мира.

Треть россиян вверят в выход своей национальной сборной в полуфинал ЧМ-2018

Также соцопрос показал, что после игры 1 июля интерес россиян к мировому футбольному первенству возрос – если до игры с испанцами результатами матчей интересовались 62% россиян, то после эта цифра увеличилась до 70%.

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Автор: Александр Люблинский
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