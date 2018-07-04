Глава Богородского округа подал в отставку после личной проверки Воробьева

Губернатор Московской области отреагировал на призыв местных жителей и отправился лично проверять состояние городского округа. Основной претензией стал мусор, состояние дворов и детских площадок.

По данным телеканала «360», всего за первый квартал 2018 года на имя главы региона поступило 1623 обращений, из них около 10 тысяч зафиксированы на портале «Добродел».

Люди недовольны благоустройством района, около 4,3 тысяч негативно оценивают картинку округа в целом. В связи с этим губернатор решил лично проехать по Ногинску, чтобы иметь представление о ситуации.

В Богородском проживают 213,4 тысячи человек, при этом топ-50 за прошлый год показал весьма печальные результаты: муниципалитет занял 45 место.

В период 2017 года на территории округа были реализованы 59 инвестиционных проектов с общей суммой 13,7 миллиарда рублей, а также зарегистрировано 175 предприятий в сфере производства и услуг, что позволило создать 3622 рабочих места.

При этом существует ряд проблем с обучением, невзирая на то, что в области 45 школ и два колледжа, 1932 школьника вынуждены посещать занятия в вечернюю смену. Для решения вопроса необходимо строить новую школу. По словам Воробьева, такой проект стоит в планах на 2018-20 годы, новое здание будет рассчитано на 1100 мест.

Что касается досуга, всего у жителей 29 учреждений культурно-развлекательного типа, 31 библиотека, областной театр и 309 спортобъектов. Долгожданный кинотеатр так и не открылся, зато есть три парка культуры и отдыха.

Публикация от Белова Анна (@belova_anuta1991) 2 Июл 2018 в 12:38 PDT

После завершения проверки округа губернатор провел совещание в администрации муниципалитета, на котором он указал на основные проблемы Ногинска. Он рассказал, что ознакомился с множеством негативных отзывов и в городе существуют проблемы даже на Центральной площади.

«Недостаточно работает фонтан, это смешно прямо на главной площади в городе. Это место нуждается в особой заботе и благоустройстве, а здесь даже трава не скошена», — возмутился Воробьев.

Также политик коснулся больной темы: мусора и досуга.

«Кинотеатр, который давно ждут, так и не открылся, хотя здание построено и есть все оборудование. К тому же, огромное количество обращений идет из-за проблем с вывозом мусора», — резюмировал он.

После завершения совещания председатель Богородского городского округа Игорь Красавин подал в отставку. Его обязанности временно исполняет глава старой Купавны Игорь Сухин.