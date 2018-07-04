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 Основное строительство станции метро «Улица Дмитриевского» завершено

Основное строительство станции метро «Улица Дмитриевского» завершено
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14:19   4 Июля 2018
Россия

Основное строительство станции метро «Улица Дмитриевского» завершено

Основное строительство станции метро «Улица Дмитриевского» завершено

В московском метрополитене на станции «Улица Дмитриевского» Кожуховской линии строители завершили всю основную работу. Сейчас там ведутся архитектурно-отделочные работы.

На платформе станции укладывают гранит, прокладывают вентиляционные каналы и инженерные коммуникации. Здесь уже установлен эскалатор, а также два лифта для маломобильных групп населения.

Ранее завершилась проходка левого перегонного тоннеля длиной почти в километр от станции «Косино». Все выполнено в срок.

Основное строительство станции метро «Улица Дмитриевского» завершено

Кожуховская линия расположена на юго-востоке города. Ее протяженность составляет 17,5 километра. Ветку будут вводить в эксплуатацию поэтапно. Первым заработает участок от «Некрасовки» до «Косино». На нем расположены четыре станции: «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка». Запуск объектов запланирован до конца этого года.

Благодаря новой линии метро этот вид транспорта будет в шаговой доступности у 800 тысяч москвичей. Это значительно снизит нагрузку на Таганско-Краснопресненскую линию метро.

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Автор: Виктория Разумовская
#москва #россия #метро #транспорт #общество #москвасейчас
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