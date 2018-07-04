Песков не верит прогнозам о возможности повторения дефолта 1998 года

Официальный представитель президента России Дмитрий Песков отказался вступать в дискуссию по поводу озвученного экспертами Bank of America прогноза о повторении глобального финансового кризиса 1997-1998 годов.

По словам Пескова, он не знает, чем руководствовались эксперты банка, когда делали подобный прогноз, и не стал бы вступать с ними в дискуссии на этот счет. При этом Песков утвердительно ответил на вопрос журналистов о том, будет ли по его мнению «все хорошо» в России.

«Наверняка», - заявил пресс-секретарь президента.

Напомним: ранее в среду агентство Bloomberg, привело сделанный на основе анализа мировых трендов прогноз о том, что события 1998 года, когда в мире произошел глобальный экономический кризис, могут повториться.