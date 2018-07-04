Мы в соц.сетях:
Треть россиян вверят в выход своей национальной сборной в полуфинал ЧМ-2018

Треть россиян вверят в выход своей национальной сборной в полуфинал ЧМ-2018

 Основное строительство станции метро «Улица Дмитриевского» завершено

Основное строительство станции метро «Улица Дмитриевского» завершено
Более 78 процентов украинцев не одобряют работу Порошенко

Более 78 процентов украинцев не одобряют работу Порошенко

 Власти ЛНР анонсировали готовность поставлять уголь Киеву

Власти ЛНР анонсировали готовность поставлять уголь Киеву
Россия рассчитывает на откровенный диалог с США

Россия рассчитывает на откровенный диалог с США

 Ставки на Россию растут: букмекеры оценили шансы российской сборной выйти в полуфинал ЧМ

Ставки на Россию растут: букмекеры оценили шансы российской сборной выйти в полуфинал ЧМ
Треть россиян вверят в выход своей национальной сборной в полуфинал ЧМ-2018

Треть россиян вверят в выход своей национальной сборной в полуфинал ЧМ-2018

 Основное строительство станции метро «Улица Дмитриевского» завершено

Основное строительство станции метро «Улица Дмитриевского» завершено
Более 78 процентов украинцев не одобряют работу Порошенко

Более 78 процентов украинцев не одобряют работу Порошенко

 Власти ЛНР анонсировали готовность поставлять уголь Киеву

Власти ЛНР анонсировали готовность поставлять уголь Киеву
Россия рассчитывает на откровенный диалог с США

Россия рассчитывает на откровенный диалог с США

 Ставки на Россию растут: букмекеры оценили шансы российской сборной выйти в полуфинал ЧМ

Ставки на Россию растут: букмекеры оценили шансы российской сборной выйти в полуфинал ЧМ
14:01   4 Июля 2018
Россия

Песков не верит прогнозам о возможности повторения дефолта 1998 года

Песков не верит прогнозам о возможности повторения дефолта 1998 года

Официальный представитель президента России Дмитрий Песков отказался вступать в дискуссию по поводу озвученного экспертами Bank of America прогноза о повторении глобального финансового кризиса 1997-1998 годов.

По словам Пескова, он не знает, чем руководствовались эксперты банка, когда делали подобный прогноз, и не стал бы вступать с ними в дискуссии на этот счет. При этом Песков утвердительно ответил на вопрос журналистов о том, будет ли по его мнению «все хорошо» в России.

«Наверняка», - заявил пресс-секретарь президента.

Напомним: ранее в среду агентство Bloomberg, привело сделанный на основе анализа мировых трендов прогноз о том, что события 1998 года, когда в мире произошел глобальный экономический кризис, могут повториться.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#экономика #песков #эксперты #общество #весь мир #прогноз #повтороение кризиса #кризис 1998 года #банк америки #исследование трендов #мировой экономический кризис
Самое читаемое
Виктория Скрипаль просит допустить Россию к расследованию покушения

Виктория Скрипаль просит допустить Россию к расследованию покушения

 Кто сменит Порошенко. Главные претенденты на пост президента Украины

Кто сменит Порошенко. Главные претенденты на пост президента Украины

 Москва планирует в 2019 году организовать саммит «Россия – Афросоюз»

Москва планирует в 2019 году организовать саммит «Россия – Афросоюз»

 Восточный нефтегазовый форум открывается во Владивостоке

Восточный нефтегазовый форум открывается во Владивостоке