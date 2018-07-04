Песков опроверг перенос места проведения встречи Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг перенос места проведения саммита РФ-США на высшем уровне, а также рассказал, что ситуация на мировом рынке нефти вряд ли станет основополагающей темой во время переговоров Путина и Трампа.

На вопрос журналистов о том, действительно ли встречу перенесут из Ваанта в Хельсинки, Песков ответил отрицательно.

Он объяснил, что саммит изначально не планировалось проводить в Ваанта, поэтому говорить о переносе не представляется возможным. Он добавил, что финский город Ваанта даже не фигурировал в списке потенциального места проведения встречи. Он заявил, что сообщит о точном расположении саммита, как только в этом вопросе появится ясность.

Также пресс-секретарь прокомментировал вопрос о том, будет ли обсуждаться ситуация на рынке нефти, такую возможность он допустил. Однако Песков подчеркнул, что эта тема не будет основной, поскольку существуют намного более важные и актуальные вопросы для предстоящего саммита.