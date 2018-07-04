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13:42   4 Июля 2018
Россия

План приема в вузы увеличили на девять тысяч мест

План приема в вузы увеличили на девять тысяч мест

Об этом заявил премьер страны Дмитрий Медведев на встрече с ректорами ведущих высших учебных заведений.

План приема в вузы увеличен на девять тысяч мест. В этом году поступить смогут 514 тысяч человек. Приемная кампания уже идет в большинстве учебных заведений.

По словам Медведева, президент страны Владимир Путин в майских указах обозначил довольно амбициозные задачи, которые предстоит выполнить в ближайшие шесть лет. Их нельзя решить без сильной высшей школы.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #медведев #общество #образование #вузы
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