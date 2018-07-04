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Основное строительство станции метро «Улица Дмитриевского» завершено
Более 78 процентов украинцев не одобряют работу Порошенко

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13:42   4 Июля 2018
Весь мир

Цены на жилье в мире снизились, заявили эксперты

Цены на жилье в мире снизились, заявили эксперты

С первого квартала прошлого года по первый квартал текущего цены на жилье во всем мире выросли только на 4%. Согласно отчету международной консалтинговой компании Knight Frank, этого говорит о минимальных темпах роста.

Нынешние показатели побили рекорд четвертого квартала 2015 года, когда динамика составила 4,4%. Организация провела исследование Global Residential Cities Index (GRCI). Проверялись цены на вторичное жилье в 150 крупнейших городах мира.

К низким показателям привели настороженность политиков, которые пытаются сдерживать рост инфляции и расширяют ограничения для покупки жилья. 

В прошлом году рост цен в 12 городах мира составил 20%. В первом квартале 2018 года такой процент показал только один город — Сурат, Индия (22%). Эксперты в причинах роста видят демонетизацию индийской рупии.

В Европе ситуация стабильна. Лидерами по росту цен на жилье стали Берлин, Будапешт и Рейкьявик. К ним присоединились еще четыре города. В Москве — самый низкий показатель роста цен — -6,4%. Из 150 стран столица РФ занимает 146 место. Петербург занял 125 строчку рейтинга. Здесь рост также отрицательный, -0,6%.

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Автор: Павел Никифоров
#москва #россия #петербург #общество #весь мир #цены на жилье
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