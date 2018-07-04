МО: Южнокорейская делегация посетила мотострелковую часть в Приморье

Министерство обороны сообщает о визите делегации армии Южной Кореи, которая накануне прибыла в Приморский край, в мотострелковое соединение Восточного военного округа в Уссурийске.

Об этом оборонное ведомство сообщает в среду 4 июля в своем микроблоге Twitter.

При этом РИА Новости приводит заявление Николая Воскресенского – главы пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту – о том, что визит южнокорейской делегации в Приморье проходит согласно плану международной деятельности Минобороны РФ.

Также, по словам Воскресенского, командующий Первой армией Республики Корей Пак Чон Чжин в сопровождении офицеров своего штаба, побывал в музее военной части, посетили казармы и общежития, где размещен личный состав, а также в столовой. Кроме того, южнокорейские генералы осмотрели образы боевой и спецтехники мотострелкового соединения.