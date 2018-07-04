Кремль подтвердил встречу Путина и Нетаньяху в Москве 

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что встреча действительно состоится уже на следующей неделе.

По его словам, визит Нетаньяху в Москву планировался заранее, однако точную дату проведения переговоров Песков не назвал. Он рассказал, что сейчас в Кремле занимаются решением организационных вопросов и готовятся к проведению мероприятия.

С израильской стороны же сообщают, что Нетаньяху встретится с Путиным 11 июля. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на официального представителя канцелярии премьера Израиля Анны Йонатан Леус.