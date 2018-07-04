Мы в соц.сетях:
Треть россиян вверят в выход своей национальной сборной в полуфинал ЧМ-2018

Треть россиян вверят в выход своей национальной сборной в полуфинал ЧМ-2018

 Основное строительство станции метро «Улица Дмитриевского» завершено

Основное строительство станции метро «Улица Дмитриевского» завершено
Более 78 процентов украинцев не одобряют работу Порошенко

Более 78 процентов украинцев не одобряют работу Порошенко

 Власти ЛНР анонсировали готовность поставлять уголь Киеву

Власти ЛНР анонсировали готовность поставлять уголь Киеву
Россия рассчитывает на откровенный диалог с США

Россия рассчитывает на откровенный диалог с США

 Ставки на Россию растут: букмекеры оценили шансы российской сборной выйти в полуфинал ЧМ

Ставки на Россию растут: букмекеры оценили шансы российской сборной выйти в полуфинал ЧМ
Треть россиян вверят в выход своей национальной сборной в полуфинал ЧМ-2018

Треть россиян вверят в выход своей национальной сборной в полуфинал ЧМ-2018

 Основное строительство станции метро «Улица Дмитриевского» завершено

Основное строительство станции метро «Улица Дмитриевского» завершено
Более 78 процентов украинцев не одобряют работу Порошенко

Более 78 процентов украинцев не одобряют работу Порошенко

 Власти ЛНР анонсировали готовность поставлять уголь Киеву

Власти ЛНР анонсировали готовность поставлять уголь Киеву
Россия рассчитывает на откровенный диалог с США

Россия рассчитывает на откровенный диалог с США

 Ставки на Россию растут: букмекеры оценили шансы российской сборной выйти в полуфинал ЧМ

Ставки на Россию растут: букмекеры оценили шансы российской сборной выйти в полуфинал ЧМ
13:36   4 Июля 2018
Россия

Кремль подтвердил встречу Путина и Нетаньяху в Москве 

Кремль подтвердил встречу Путина и Нетаньяху в Москве 

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что встреча действительно состоится уже на следующей неделе.

По его словам, визит Нетаньяху в Москву планировался заранее, однако точную дату проведения переговоров Песков не назвал. Он рассказал, что сейчас в Кремле занимаются решением организационных вопросов и готовятся к проведению мероприятия.

С израильской стороны же сообщают, что Нетаньяху встретится с Путиным 11 июля. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на официального представителя канцелярии премьера Израиля  Анны Йонатан Леус.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#встреча #россия #путин #песков #политика #израиль #нетаньяху #общество #весь мир
Самое читаемое
Виктория Скрипаль просит допустить Россию к расследованию покушения

Виктория Скрипаль просит допустить Россию к расследованию покушения

 Кто сменит Порошенко. Главные претенденты на пост президента Украины

Кто сменит Порошенко. Главные претенденты на пост президента Украины

 Москва планирует в 2019 году организовать саммит «Россия – Афросоюз»

Москва планирует в 2019 году организовать саммит «Россия – Афросоюз»

 Восточный нефтегазовый форум открывается во Владивостоке

Восточный нефтегазовый форум открывается во Владивостоке