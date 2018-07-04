Путин встретится с врио губернатора Приморского края

Встреча запланирована на 4 июля, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля рассказал, что в среду глава государства будет работать в рутинном режиме. Он сфокусирует внимание на работе с регионами, в частности, выслушает доклад врио главы Приморского края.

По словам Пескова, региону сейчас уделяется особое внимание, поскольку в сентябре там пройдет очередной Владивостокский экономический форум.

ВЭФ-2018 пройдет с 11 до 13 сентября на территории Дальневосточного федерального университета на острове Русский. В прошлом году в мероприятии приняли участие гости из 60 стран мира. В этом году форум откроет свои двери для более пяти тысяч гостей.

Ранее стало известно, что для участников ВЭФ-2018 организуют безвизовый въезд в страну. Он будет действовать с 8 по 15 сентября.