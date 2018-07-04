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Треть россиян вверят в выход своей национальной сборной в полуфинал ЧМ-2018

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 Основное строительство станции метро «Улица Дмитриевского» завершено

Основное строительство станции метро «Улица Дмитриевского» завершено
Более 78 процентов украинцев не одобряют работу Порошенко

Более 78 процентов украинцев не одобряют работу Порошенко

 Власти ЛНР анонсировали готовность поставлять уголь Киеву

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13:25   4 Июля 2018
Россия

Путин встретится с врио губернатора Приморского края

Путин встретится с врио губернатора Приморского края

Встреча запланирована на 4 июля, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля рассказал, что в среду глава государства будет работать в рутинном режиме. Он сфокусирует внимание на работе с регионами, в частности, выслушает доклад врио главы Приморского края.

По словам Пескова, региону сейчас уделяется особое внимание, поскольку в сентябре там пройдет очередной Владивостокский экономический форум.

ВЭФ-2018 пройдет с 11 до 13 сентября на территории Дальневосточного федерального университета на острове Русский. В прошлом году в мероприятии приняли участие гости из 60 стран мира. В этом году форум откроет свои двери для более пяти тысяч гостей.

Ранее стало известно, что для участников ВЭФ-2018 организуют безвизовый въезд в страну. Он будет действовать с 8 по 15 сентября.  

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #политика #приморский край #тарасенко #вэф-2018
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