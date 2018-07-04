Песков: У Путина запланированы встречи с эмиром Катара и премьером Израиля

Президент России Владимир Путин на следующей неделе планирует встретиться с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху и с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

Об этом журналистам рассказал официальный представитель российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы действительно не исключаем возможности проведения таких встреч. Они в целом готовятся и состоятся, если в связи с планируемым посещением матчей чемпионата гости приедут сюда», - заявил пресс-секретарь президента РФ.

Также он подтвердил, что встречи с премьер-министром Израиля и с эмиром Катара на следующей неделе именно запланированы, а не обсуждаются, и состоятся, если Биньямин Нетаньяху и Тамим бин Хамад Аль Тани прибудут в Москву.