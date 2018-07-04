Вы выйдете за меня? Волонтеры назвали популярные вопросы болельщиков на ЧМ—2018

Иностранные болельщики чаще всего спрашивают московских волонтеров, как дойти до Красной площади и Никольской улицы. Но не мало и оригинальных вопросов.

Об этом рассказал глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Как сообщается на сайте мэрии Москвы, волонтеры столичного метро в дни Чемпионата мира ежедневно дежурят на более чем 80 станциях. Их миссия — помогать иностранцам ориентироваться в городе. По данным мэрии, за помощью к добровольцам в метро с начала турнира обратились более 270 тысяч гостей столицы.

По словам Лискутова, самыми популярными вопросами стали «Как дойти до Красной площади?», «Где Никольская улица?». При этом нередко иностранцы не могут выговорить эти названия и поэтому просто показывают на мобильниках фотографии нужных улиц из интернета. Также они часто интересуются, где «станция с собачками», подразумевая станцию «Площадь Революции».

Не обходится и без болельщиков-оригиналов. Лискутов привел примеры вопросов, которые задавали они волонтерам — «Где спит Ленин?», «Если у меня есть суточный безлимитный билет, то могу ли я переночевать в метро?». Волонтерам-девушкам иногда приходится отвечать и на вопрос «Вы выйдете за меня?».

Волонтерам и сотрудникам метро также приходится помогать иностранцам и в более серьезных ситуациях. Например, достать банковскую карту из водостока или найти потерянные документы.