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Основное строительство станции метро «Улица Дмитриевского» завершено
Более 78 процентов украинцев не одобряют работу Порошенко

Более 78 процентов украинцев не одобряют работу Порошенко

 Власти ЛНР анонсировали готовность поставлять уголь Киеву

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13:12   4 Июля 2018
Весь мир

«Натали-Турс» объявил об аннулировании всех купленных туров

«Натали-Турс» объявил об аннулировании всех купленных туров

Глава одного из старейших российских туроператоров Владимир Воробьев в эфире радиостанции «Эхо Москвы» признался, что компания не в состоянии выполнить финансовые обязательства перед партнерами.

Он объяснил, что контрагенты начали «веерно» отключать «Натали-Турс» от обслуживания. Это сделало невозможной отправку клиентов в поездки в ближайшее время. Компания просто не контролирует действия партнеров. Единственным возможным решением в данной ситуации стала отмена всех купленных туров. В течение дня оператор выяснит, как действовать дальше.

Тем не менее Воробьев не уточнил, как компания собирается возвращать деньги за туры клиентам. Он заявил, что все подробности «Натали-Турс» объявит на пресс-конференции после 15:00 по московскому времени.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что «Натали-Турс» задолжал зарубежным партнерам около миллиона долларов.

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Автор: Юлия Халус
#россия #туризм #общество #путешествия #натали-турс
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