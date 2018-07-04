«Натали-Турс» объявил об аннулировании всех купленных туров

Глава одного из старейших российских туроператоров Владимир Воробьев в эфире радиостанции «Эхо Москвы» признался, что компания не в состоянии выполнить финансовые обязательства перед партнерами.

Он объяснил, что контрагенты начали «веерно» отключать «Натали-Турс» от обслуживания. Это сделало невозможной отправку клиентов в поездки в ближайшее время. Компания просто не контролирует действия партнеров. Единственным возможным решением в данной ситуации стала отмена всех купленных туров. В течение дня оператор выяснит, как действовать дальше.

Тем не менее Воробьев не уточнил, как компания собирается возвращать деньги за туры клиентам. Он заявил, что все подробности «Натали-Турс» объявит на пресс-конференции после 15:00 по московскому времени.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что «Натали-Турс» задолжал зарубежным партнерам около миллиона долларов.