Роскачество проверит бензин

Исследованием займется Роскачество. Как пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации, проверкой займутся этим летом.

На совещание на эту тему с представителями правительства сформированы задачи по комплексной проверке качества бензина. Роскачество возьмется за исследование при поддержке Росстандарта.

Бензин проверят на фальсификацию, соответствию на указанное октановое число, на присадки и недолив топлива. В общей сложности его проверят по 30 показателям.

Проверят и лаборатории, получившие аккредитацию на исследование бензина. Данное исследование пройдет вместе с Росаккредитацией.