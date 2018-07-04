Мы в соц.сетях:
Треть россиян вверят в выход своей национальной сборной в полуфинал ЧМ-2018

Треть россиян вверят в выход своей национальной сборной в полуфинал ЧМ-2018

 Основное строительство станции метро «Улица Дмитриевского» завершено

Основное строительство станции метро «Улица Дмитриевского» завершено
Более 78 процентов украинцев не одобряют работу Порошенко

Более 78 процентов украинцев не одобряют работу Порошенко

 Власти ЛНР анонсировали готовность поставлять уголь Киеву

Власти ЛНР анонсировали готовность поставлять уголь Киеву
Россия рассчитывает на откровенный диалог с США

Россия рассчитывает на откровенный диалог с США

 Ставки на Россию растут: букмекеры оценили шансы российской сборной выйти в полуфинал ЧМ

Ставки на Россию растут: букмекеры оценили шансы российской сборной выйти в полуфинал ЧМ
Треть россиян вверят в выход своей национальной сборной в полуфинал ЧМ-2018

Треть россиян вверят в выход своей национальной сборной в полуфинал ЧМ-2018

 Основное строительство станции метро «Улица Дмитриевского» завершено

Основное строительство станции метро «Улица Дмитриевского» завершено
Более 78 процентов украинцев не одобряют работу Порошенко

Более 78 процентов украинцев не одобряют работу Порошенко

 Власти ЛНР анонсировали готовность поставлять уголь Киеву

Власти ЛНР анонсировали готовность поставлять уголь Киеву
Россия рассчитывает на откровенный диалог с США

Россия рассчитывает на откровенный диалог с США

 Ставки на Россию растут: букмекеры оценили шансы российской сборной выйти в полуфинал ЧМ

Ставки на Россию растут: букмекеры оценили шансы российской сборной выйти в полуфинал ЧМ
13:07   4 Июля 2018
Россия

Роскачество проверит бензин

Роскачество проверит бензин

Исследованием займется Роскачество. Как пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации, проверкой займутся этим летом.

На совещание на эту тему с представителями правительства сформированы задачи по комплексной проверке качества бензина. Роскачество возьмется за исследование при поддержке Росстандарта.

Бензин проверят на фальсификацию, соответствию на указанное октановое число, на присадки и недолив топлива. В общей сложности его проверят по 30 показателям.

Проверят и лаборатории, получившие аккредитацию на исследование бензина. Данное исследование пройдет вместе с Росаккредитацией.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Павел Никифоров
#россия #политика #бензин #общество #роскачество #проверка бензина
Самое читаемое
Виктория Скрипаль просит допустить Россию к расследованию покушения

Виктория Скрипаль просит допустить Россию к расследованию покушения

 Кто сменит Порошенко. Главные претенденты на пост президента Украины

Кто сменит Порошенко. Главные претенденты на пост президента Украины

 Москва планирует в 2019 году организовать саммит «Россия – Афросоюз»

Москва планирует в 2019 году организовать саммит «Россия – Афросоюз»

 Восточный нефтегазовый форум открывается во Владивостоке

Восточный нефтегазовый форум открывается во Владивостоке