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13:11   4 Июля 2018
Весь мир

Шесть штурмовиков Су-25 вернулись из Сирии на Кубань

Шесть штурмовиков Су-25 вернулись из Сирии на Кубань

Шесть штурмовиков Су-25 приземлились на военном аэродроме Краснодарского края. Экипаж завершил многомесячную командировку в Сирии. Их торжественно встретили под звуки военного оркестра.

Речь идет о военнослужащих 4-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО Южного военного округа. Они выполняли боевые задачи по освобождению республики от террористов.

Шесть штурмовиков Су-25 вернулись из Сирии на Кубань

По словам командующего объединением ВВС и ПВО ЮВО Виктора Севостьянова, штурмовики ежедневно совершали вылеты, чтобы мониторить обстановку в зонах деэскалации с воздуха. Он отметил, что все россияне, а также родные и близкие летчиков переживали за них все это время.

«Вы вернулись победителями»,  — подчеркнул Севостьянов.

Летчиков представят к высоким государственным и ведомственным наградам. 

В Минобороне напомнили, что всего из арабской страны вернулись 27 самолетов и вертолетов. С ними — специалисты летно-технического состава, медики и военнослужащие военной полиции.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #сирия #сирийский конфликт #су-25 #ввс рф
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