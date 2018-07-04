Шесть штурмовиков Су-25 вернулись из Сирии на Кубань

Шесть штурмовиков Су-25 приземлились на военном аэродроме Краснодарского края. Экипаж завершил многомесячную командировку в Сирии. Их торжественно встретили под звуки военного оркестра.

Речь идет о военнослужащих 4-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО Южного военного округа. Они выполняли боевые задачи по освобождению республики от террористов.

По словам командующего объединением ВВС и ПВО ЮВО Виктора Севостьянова, штурмовики ежедневно совершали вылеты, чтобы мониторить обстановку в зонах деэскалации с воздуха. Он отметил, что все россияне, а также родные и близкие летчиков переживали за них все это время.

«Вы вернулись победителями», — подчеркнул Севостьянов.

Летчиков представят к высоким государственным и ведомственным наградам.

В Минобороне напомнили, что всего из арабской страны вернулись 27 самолетов и вертолетов. С ними — специалисты летно-технического состава, медики и военнослужащие военной полиции.