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13:15   4 Июля 2018
Россия

Путин одобрил поправки в федеральный бюджет на 2018 год

Путин одобрил поправки в федеральный бюджет на 2018 год

Законодательную инициативу об изменениях федерального бюджета была одобрена и подписана президентом РФ Владимиром Путиным. На сайте Кремля говорится, что основной финансовый документ страны в размере 0,5 процента ВВП принят.

Закон изменил дефицит бюджета (1,3% ВВП) на профицит (0,5% ВВП). Таким образом, доходы бюджета увеличились на 1,815 триллиона рублей и достигли показателя 17,073 триллиона рублей (17,4% ВВП), расходы также возросли на 61,9 миллиарда рублей, до 16,591 триллиона рублей (16,9% ВВП).

О возможном росте ВВП ранее сообщал глава Минфина и первый вице-премьер Антон Силуанов. По его словам, показатель 0,5% станет выше при условии, что позитивные тенденции текущей конъюнктуры будут сохранены, включая стоимость нефти. 

Министр объяснил, что внесение изменений в бюджет является технической составляющей планирования. Он рассказал, что вскоре могут появиться новые поправки, например, при составлении бюджета на следующую трехлетку. Таким образом, рост ВВП будет учитываться при составлении плана финансирования осенью 2018 года.

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Автор: Екатерина Розина
#россия #путин #экономика #поправки #федеральный бюджет
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