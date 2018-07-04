Угонщиков обяжут оплачивать ущерб за повреждения автомобиля

Соответствующий закон принят Госдумой во втором чтении в среду, 4 июля. Поправки внесены в Гражданский кодекс России.

Угонщики автомобилей теперь обязаны будут заплатить за повреждения при угоне транспортного средства. Глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников пояснил, что изменения нужны для защиты прав граждан на имущество.

В том случае, если угон произвела группа преступников, но факт нанесения повреждений не доказан, закон будет весьма кстати. Или если угонщик бросил машину у обочины, а повредил автомобиль другой человек, то возместить ущерб придется первому, подчеркнул Крашенников.