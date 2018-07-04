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Основное строительство станции метро «Улица Дмитриевского» завершено
Более 78 процентов украинцев не одобряют работу Порошенко

Более 78 процентов украинцев не одобряют работу Порошенко

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12:47   4 Июля 2018
Россия

Угонщиков обяжут оплачивать ущерб за повреждения автомобиля

Угонщиков обяжут оплачивать ущерб за повреждения автомобиля

Соответствующий закон принят Госдумой во втором чтении в среду, 4 июля. Поправки внесены в Гражданский кодекс России.

Угонщики автомобилей теперь обязаны будут заплатить за повреждения при угоне транспортного средства. Глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников пояснил, что изменения нужны для защиты прав граждан на имущество.

В том случае, если угон произвела группа преступников, но факт нанесения повреждений не доказан, закон будет весьма кстати. Или если угонщик бросил машину у обочины, а повредил автомобиль другой человек, то возместить ущерб придется первому, подчеркнул Крашенников.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #госдума #политика #общество #угон авто
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