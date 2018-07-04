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Треть россиян вверят в выход своей национальной сборной в полуфинал ЧМ-2018

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 Основное строительство станции метро «Улица Дмитриевского» завершено

Основное строительство станции метро «Улица Дмитриевского» завершено
Более 78 процентов украинцев не одобряют работу Порошенко

Более 78 процентов украинцев не одобряют работу Порошенко

 Власти ЛНР анонсировали готовность поставлять уголь Киеву

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12:58   4 Июля 2018
Политика

РФ возобновит взносы в СЕ после восстановления прав делегации в ПАСЕ — МИД

РФ возобновит взносы в СЕ после восстановления прав делегации в ПАСЕ — МИД

Москва уже говорила, что возобновит взносы в бюджет Совета Европы после полного восстановления прав российской делегации в ПАСЕ, но права парламентариев так и не восстановили, подчеркнули в министерстве иностранных дел РФ.

Поэтому внешнеполитическое ведомство решило еще раз подтвердить, что, как и говорилось раньше, Россия исполнит все финансовые обязательства перед СЕ с момента вынужденной приостановки выплат сразу после восстановления прав делегации Федерального Собрания РФ в Парламентской ассамблее СЕ.

Российскую делегацию в ПАСЕ лишили ряда полномочий в 2014 году после присоединения Крыма к России. Тогда парламентариев отстранили от голосований, участия в мониторинговой деятельности Ассамблеи и участия в уставных органах. Москва вскоре заявила, что не может работать в таких условиях и прекратила участвовать в сессиях. А в июне прошлого года объявила о намерении приостановить выплаты в бюджет Совета.

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Автор: Юлия Халус
#пасе #политика #мид рф #весь мир #совет европы
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