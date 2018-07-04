РФ возобновит взносы в СЕ после восстановления прав делегации в ПАСЕ — МИД

Москва уже говорила, что возобновит взносы в бюджет Совета Европы после полного восстановления прав российской делегации в ПАСЕ, но права парламентариев так и не восстановили, подчеркнули в министерстве иностранных дел РФ.

Поэтому внешнеполитическое ведомство решило еще раз подтвердить, что, как и говорилось раньше, Россия исполнит все финансовые обязательства перед СЕ с момента вынужденной приостановки выплат сразу после восстановления прав делегации Федерального Собрания РФ в Парламентской ассамблее СЕ.

Российскую делегацию в ПАСЕ лишили ряда полномочий в 2014 году после присоединения Крыма к России. Тогда парламентариев отстранили от голосований, участия в мониторинговой деятельности Ассамблеи и участия в уставных органах. Москва вскоре заявила, что не может работать в таких условиях и прекратила участвовать в сессиях. А в июне прошлого года объявила о намерении приостановить выплаты в бюджет Совета.