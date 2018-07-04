Контакты военных РФ, США и Иордании по Сирии приносят пользу — Лавров

Москва отмечает пользу от контактов между военными России, США и Иордании в рамках мониторинга ситуации в южной зоне деэскалации в САР. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в начале встречи с иорданским коллегой Айманом ас-Сафади.

По словам Лаврова, основной темой переговоров с ас-Сафади станет ситуация с на юге Сирии. Он отметил, что Россия ценит роль Иордании в качестве наблюдателя в астанинском процессе, очередной раунд которого запланирован на конец этого месяца. Глава российского внешнеполитичнского ведомства также предложил коллеге обсудить ситуацию в палестино-израильском урегулировании и ряд региональных вопросов.

В июле 2017 года Россия, Иордания и США согласовали создание на юго-западе САР зоны деэскалации, в которую включены три самые южные провинции республики: Деръа, Эс-Сувейда и Эль-Кунейтра. Уже в следующем месяце в Аммане приступил к работе совместный мониторинговый центр. В его задачи входит контроль соблюдения режима прекращения боевых действий, обеспечение беспрепятственного гуманитарного доступа, оказание медицинской помощи мирным жителям.

В последние месяцы ситуация в этой зоне деэскалации значительно осложнилась. В районе Деръа отмечаются попытки сирийской оппозиции и экстремистских организаций «Исламское государство»* и «Джебхат ан-Нусра»* (обе запрещены в России) создать автономию на юге Сирии, что чревато расколом страны. В этих действиях, как заявляли в МИД РФ, им оказывают поддержку США.

* Террористические организации, запрещены на территории России.