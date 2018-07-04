Путин подписал указ о включении новых членов в Совет Безопасности РФ

Глава РФ Владимир Путин распорядился о расширении списка членов Совета Безопасности.

Ознакомиться с подписанным президентом указом можно на сайте правовой информации.

В расширенный состав войдут полномочные представители главы государства в различных федеральных округах, включая полпреда в СКФО Александра Матовникова, полпреда в УрФО Николая Цуканова, а также полпреда в ЦФО Игоря Щеголева.

Однако отстраненные от должности представителя президента в СКФО и УрФО исключены из списка. Таким образом, Олег Белавенцев и Игорь Холманских больше не являются членами Совбеза.