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 Основное строительство станции метро «Улица Дмитриевского» завершено

Основное строительство станции метро «Улица Дмитриевского» завершено
Более 78 процентов украинцев не одобряют работу Порошенко

Более 78 процентов украинцев не одобряют работу Порошенко

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12:45   4 Июля 2018
Россия

Путин подписал указ о включении новых членов в Совет Безопасности РФ

Путин подписал указ о включении новых членов в Совет Безопасности РФ

Глава РФ Владимир Путин распорядился о расширении списка членов Совета Безопасности.

Ознакомиться с подписанным президентом указом можно на сайте правовой информации.

В расширенный состав войдут полномочные представители главы государства в различных федеральных округах, включая полпреда в СКФО Александра Матовникова, полпреда в УрФО Николая Цуканова, а также полпреда в ЦФО Игоря Щеголева.

Однако отстраненные от должности представителя президента в СКФО и УрФО исключены из списка. Таким образом, Олег Белавенцев и Игорь Холманских больше не являются членами Совбеза.

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Автор: Екатерина Розина
#россия #путин #политика #общество #совбез рф
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