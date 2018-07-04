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 Основное строительство станции метро «Улица Дмитриевского» завершено

Основное строительство станции метро «Улица Дмитриевского» завершено
Анкара поставит Киеву беспилотники, заявили в СНБО Украины

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12:33   4 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Более 78 процентов украинцев не одобряют работу Порошенко

Более 78 процентов украинцев не одобряют работу Порошенко

И только 3,7% граждан полностью довольны деятельностью нынешнего президента Украины Петра Порошенко, свидетельствуют результаты соцопроса центра социальных исследований «София».

Еще 5,2% опрошенных не смогли оценить работу лидера.

В то же время респондентов спросили, как они оценивают работу действующего правительства Украины. По меньшей мере 70% заявили, что недовольны деятельностью премьера страны Владимира Гройсмана. Скорее одобряют его работу 18,4%, а 3,2% - полностью довольны.

Президент Незалежной вот уже третий месяц не попадает даже в тройку лидеров по результатам различных опросов общественного мнения. За девять месяцев до очередных президентский выборов на Украине он занимает лишь четвертое место по уровню поддержки граждан.

Лидером среди потенциальных кандидатов на пост лидера Украины является глава партии «Битькивщина» Юлия Тимошенко.

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Автор: Юлия Халус
#порошенко #украина #опрос #гройсман #общество
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