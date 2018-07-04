Более 78 процентов украинцев не одобряют работу Порошенко

И только 3,7% граждан полностью довольны деятельностью нынешнего президента Украины Петра Порошенко, свидетельствуют результаты соцопроса центра социальных исследований «София».

Еще 5,2% опрошенных не смогли оценить работу лидера.

В то же время респондентов спросили, как они оценивают работу действующего правительства Украины. По меньшей мере 70% заявили, что недовольны деятельностью премьера страны Владимира Гройсмана. Скорее одобряют его работу 18,4%, а 3,2% - полностью довольны.

Президент Незалежной вот уже третий месяц не попадает даже в тройку лидеров по результатам различных опросов общественного мнения. За девять месяцев до очередных президентский выборов на Украине он занимает лишь четвертое место по уровню поддержки граждан.

Лидером среди потенциальных кандидатов на пост лидера Украины является глава партии «Битькивщина» Юлия Тимошенко.