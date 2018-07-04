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12:47   4 Июля 2018
Весь мир

Эвакуация детей из затопленной пещеры в Таиланде может продлиться до пяти месяцев

Эвакуация детей из затопленной пещеры в Таиланде может продлиться до пяти месяцев

Школьники провели в затопленной пещере на севере Таиланда уже больше недели. Спасатели продумывают варианты их эвакуации и разрабатывают оптимальный план. Есть вероятность, что придется ждать конца сезона дождей в октябре, чтобы вода сама ушла из пещеры.

Еще один вариант — научить детей основам дайвинга, однако специалисты считают, что это слишком рискованно. Пещера затоплена водой, смешанной с грязью и камнями. В таких условиях сложно плавать даже опытными ныряльщикам. 

Медицинский осмотр показал, что 11 детей находятся в нормальном состоянии. Двое ослабли. 

Эвакуация детей из затопленной пещеры в Таиланде может продлиться до пяти месяцев

5 июля эксперты из США и Великобритании проведут для детей уроки подводного плавания. Аквалангисты из Китая работают над системой, которая позволит переместить необходимое снаряжение в пещеру.

Дайвер Всеволод Коробов, который участвует в спасательной операции, рассказал, что пещера тянется вглубь на десять километров. Дети находятся в более чем пяти километрах от входа. Опасность заключается в том, что сезон дождей только начался. С каждым днем пещеру будет затоплять все больше. Он отметил, что спасение детей может затянуться на пять месяцев, пока воды не станет меньше. Пострадавших обеспечивают питьевой водой, высококалорийной едой, пытаются протянуть телефонный кабель.

Коробов считает, что если дети немного восстановятся, есть возможность научить их дышать из регулятора акваланга и в итоге попытаться проплыть необходимое расстояние.

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Автор: Виктория Разумовская
#дети #чп #общество #таиланд #пещера #спасение детей
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