Джинн выпущен: в СФ считают, что за новым отравлением в Солсбери стоят британские спецслужбы

Член Совфеда, ветеран службы внешней разведки Игорь Морозов прокомментировал появившиеся сообщения о двух новых случаях отравления в британском Солсбери и в соседнем Эймсбери, связав их с деятельностью местных спецслужб.

Напомним: ранее в среду 4 июня полиция графства Уилтшир сообщила о том, что два человека в Солсбери и в Эймсбери, отравленные неизвестным веществом, были доставлены в больницу в критическом состоянии. До этого – в марте текущего года – в Солсбери от неизвестного отравляющего вещества пострадали бывший полковник ГРУ, осужденный в России за шпионаж Сергей Скрипаль и его дочь Юлия Скрипаль.

По мнению сенатора Морозова, британские спецслужбы испытывают на людях отравляющие вещества, и инцидент в Солсбери в марте – был первой подобной провокацией. Также он считает, что все случаи отравления людей в Солсбери имеют отношение к утечкам из химической лаборатории в Портон-Дауне.

«Лаборатория как производила и испытывала опытные партии отравляющих веществ, так и будет этим заниматься. Джин уже выпущен из бутылки», - подчеркнул сенатор, добавив также, что в дальнейшем подобные отравления будут происходить регулярно и перейдут на уровень «не политических, а криминальных разборок».

Также Морозов высказал мнение, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй еще не раз пожалеет о том, что в «деле Скрипалей» прошла у спецслужб на поводу, а теперь, когда они увидели, как подобные провокации работают на практике, их аппетиты уже не унять.