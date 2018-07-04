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 Основное строительство станции метро «Улица Дмитриевского» завершено

Основное строительство станции метро «Улица Дмитриевского» завершено
Анкара поставит Киеву беспилотники, заявили в СНБО Украины

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12:09   4 Июля 2018
Россия

Участник команды КВН «Пирамида» Аслан Алборов умер на 35 году жизни

Участник команды КВН «Пирамида» Аслан Алборов умер на 35 году жизни

Алборов скончался в ночь на среду во Владикавказе, написал в Facebook директор театра КВН Сослан Плиев.

Он уточнил, что пока не знает причину смерти артиста. Но подчеркнул, что смерть молодых и талантливых людей - это боль, которая остается навсегда.

Команда КВН «Пирамида» - сборная Северной Осетии-Алании. Она выступала в Высшей лиге КВН с 2006 по 2008 год. Кроме того, участвовала в фестивале в Юрмале в 2009 году и Летнем кубке в 2010 году.

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Автор: Юлия Халус
#культура #владикавказ #общество #квн #пирамида #аслан алборов
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