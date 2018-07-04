Участник команды КВН «Пирамида» Аслан Алборов умер на 35 году жизни

Алборов скончался в ночь на среду во Владикавказе, написал в Facebook директор театра КВН Сослан Плиев.

Он уточнил, что пока не знает причину смерти артиста. Но подчеркнул, что смерть молодых и талантливых людей - это боль, которая остается навсегда.

Команда КВН «Пирамида» - сборная Северной Осетии-Алании. Она выступала в Высшей лиге КВН с 2006 по 2008 год. Кроме того, участвовала в фестивале в Юрмале в 2009 году и Летнем кубке в 2010 году.