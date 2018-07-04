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Основное строительство станции метро «Улица Дмитриевского» завершено
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12:14   4 Июля 2018
Россия

В Госдуме назвали безобразием выявленный массовый недолив топлива на АЗС в России

В Госдуме назвали безобразием выявленный массовый недолив топлива на АЗС в России

Федерация автовладельцев России (ФАР) провела исследование, в ходе которого выяснила, что порядка 76 процентов Автозаправочных станций в России недоливают автовладельцам топливо.

Результаты исследования в среду прокомментировал первый замглавы думского комитета по энергетике Игорь Ананских, его слова приводит агентство  RT. В частности, Ананских заявил, что недолив топлива автовладельцам на АЗС да еще в таким масштабах - «это полное безобразие».

«Раз есть такие прецеденты, нужно разбираться. Потому что, безусловно, эти недоливы случаются только на самом низу, на уровне самих заправочных станций», - добавил он.

Также Ананских отметил, что выявленным нарушением должны заняться государственные корпорации, а также должна быть привлечена служба безопасности.

В Госдуме назвали безобразием выявленный массовый недолив топлива на АЗС в России

Напомним: ранее Федерация автовладельцев России рассказала о проведенном исследовании, которое выявило массовый обман автовладельцев на автозаправочных станциях в РФ.

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Автор: Александр Люблинский
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