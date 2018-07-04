Безвизовый режим будет действовать для участников ВЭФ-2018

Об этом сказано на портале правовой информации. Безвизовый режим будет действовать с 8 по 15 сентября.

Форум состоится во Владивостоке на территории Дальневосточного федерального университета, который расположен на острове Русский. Он будет длиться с 11 по 13 сентября. В прошлом году в форуме приняли участие гости из более 60 стран. На его полях было подписано более 200 соглашений на сумму примерно 2,5 триллиона рублей.

Ранее стало известно, что на предстоящий форум приедут около пяти тысяч гостей из-за рубежа. В его рамках откроется проект «Улицы Дальнего Востока». Представители регионов ДФО откроют свои павильоны, где каждый желающий сможет познакомиться с местными традициями, особенностями кухни и жизнью людей в целом.