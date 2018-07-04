«Леруа Мерлен» без «ватки»: PR-директор покидает компанию из-за поста про ЧМ в Facebook

PR-директор «Леруа Мерлен» Галина Панина опубликовала сомнительный пост на Facebook и ушла из компании.

Связь между ватниками, строительным магазином и Чемпионатом мира появилась благодаря бывшей сотруднице сети «Leroy Merlin».

Напомним, Панина стала известна после скандального поста о мнимом преступлении футбольных фанатов в Переделкино. Она написала в Facebook, что после матча Россия – Испания на ЧМ-2018 болельщики якобы сожгли заживо девушку. Странная публикация привлекла внимание общественности, однако оказалось пустышкой: PR-директор не смогла подтвердить информацию. Основным аргументом было «мне так сказали», никаких других доказательств страшных слов нет. При этом всех усомнившихся в истинности поста девушка назвала «ватниками».

Тогда, 3 июля руководство «Леруа Мерлен» временно отстранило Панину от работы, поскольку не разделяет взглядов сотрудницы.

Бывший PR-директор сети строительных магазинов приняла решение покинуть компанию и объяснила это тем, что политические убеждения не должны влиять на бизнес.

О каких политвзглядах идет речь Панина не объяснила. Она отметила, что уход из «Леруа Мерлен» стал необходимой мерой в сложившейся ситуации, так как ее действия сочли негативными для репутации французской компании.

Девушка призвала завершить травлю и заявила, что все скриншоты с угрозами передает в правоохранительные органы.