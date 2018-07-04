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12:27   4 Июля 2018
Россия

«Леруа Мерлен» без «ватки»: PR-директор покидает компанию из-за поста про ЧМ в Facebook

«Леруа Мерлен» без «ватки»: PR-директор покидает компанию из-за поста про ЧМ в Facebook

PR-директор «Леруа Мерлен» Галина Панина опубликовала сомнительный пост на Facebook и ушла из компании. 

Связь между ватниками, строительным магазином и Чемпионатом мира появилась благодаря бывшей сотруднице сети «Leroy Merlin».

«Леруа Мерлен» без «ватки»: PR-директор покидает компанию из-за поста про ЧМ в Facebook

Напомним, Панина стала известна после скандального поста о мнимом преступлении футбольных фанатов в Переделкино. Она написала в Facebook, что после матча Россия – Испания на ЧМ-2018 болельщики якобы сожгли заживо девушку. Странная публикация привлекла внимание общественности, однако оказалось пустышкой: PR-директор не смогла подтвердить информацию. Основным аргументом было «мне так сказали», никаких других доказательств страшных слов нет. При этом всех усомнившихся в истинности поста девушка назвала «ватниками».

Тогда, 3 июля руководство «Леруа Мерлен» временно отстранило Панину от работы, поскольку не разделяет взглядов сотрудницы. 

Бывший PR-директор сети строительных магазинов приняла решение покинуть компанию и объяснила это тем, что политические убеждения не должны влиять на бизнес.

О каких политвзглядах идет речь Панина не объяснила. Она отметила, что уход из «Леруа Мерлен» стал необходимой мерой в сложившейся ситуации, так как ее действия сочли негативными для репутации французской компании.

Девушка призвала завершить травлю и заявила, что все скриншоты с угрозами передает в правоохранительные органы.

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Автор: Екатерина Розина
#россия #политика #общество #леруа мерлен #панина #pr-директор #галина панина
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