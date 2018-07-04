Глава МИД Иордании передал дружественное послание Путину от Абдаллы II
Глава МИД РФ Сергей Лавров получил от коллеги из Иордании устное послание короля для российского президента Владимира Путина.
Министр Айман ас-Сафади передал теплые слова приветствия Абдаллы II президенту Путину. Он рассказал, что король рад позитивным тенденциям в развитии отношений между странами и добавил, что они основываются на честности, дружбе и открытости. По мнению главы Иордании, положительное развитие взаимодействия способствует установлению мира в регионе.
Такое послание дипломат передал на встрече с Лавровым в Москве.
Айман ас-Сафади находится в рабочей поездке на территории России.