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Топилин предложил премировать некурящих сотрудников
Власти ЛНР анонсировали готовность поставлять уголь Киеву

Власти ЛНР анонсировали готовность поставлять уголь Киеву

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11:46   4 Июля 2018
Весь мир

Глава МИД Иордании передал дружественное послание Путину от Абдаллы II

Глава МИД Иордании передал дружественное послание Путину от Абдаллы II

Глава МИД РФ Сергей Лавров получил от коллеги из Иордании устное послание короля для российского президента Владимира Путина.

Министр Айман ас-Сафади передал теплые слова приветствия Абдаллы II президенту Путину. Он рассказал, что король рад позитивным тенденциям в развитии отношений между странами и добавил, что они основываются на честности, дружбе и открытости. По мнению главы Иордании, положительное развитие взаимодействия способствует установлению мира в регионе.

Такое послание дипломат передал на встрече с Лавровым в Москве.

Айман ас-Сафади находится в рабочей поездке на территории России.

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Автор: Екатерина Розина
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