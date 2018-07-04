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11:55   4 Июля 2018
Весь мир

При стрельбе на школьной площадке в США погиб один человек

При стрельбе на школьной площадке в США погиб один человек

В американском городе Оверленд-Парк в штате Канзас в результате стрельбы на игровой площадке у школы погиб один человек и еще один получил ранения.

Об этом в среду сообщает местная полиция, отмечая, что инцидент произошел во вторник. Сообщение о стрельбе вблизи школы поступило экстренные службы города примерно в 9.00 по местному времени (что соответствует 17.00 московского времени). Прибывшие по вызову сотрудники полиции обнаружили на площадке рядом со школой двух мужчин с огнестрельными ранениями, которые находились в тяжелом состоянии.

Об пострадавших были госпитализированы.

«Одни из пострадавших скончался, другой все еще находится в критическом состоянии», - сообщает полиция в своем микроблоге Twitter.

При этом отмечается, что нападавшему удалось скрыться с места преступления на украденной машине.

Позже полиция Оверленд-Парка сообщила о задержании 32-летнего местного жителя по имени Энтони Дэвид Грейбл, которого подозревают в совершении преступления. Заявление полиции приводит телеканал KCTV.

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Автор: Александр Люблинский
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