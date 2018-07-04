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11:43   4 Июля 2018
Весь мир

Меркель: Разногласия ЕС с США по пошлинам становятся похожи на торговый конфликт

Меркель: Разногласия ЕС с США по пошлинам становятся похожи на торговый конфликт

Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что отношения Евросоюза и Вашингтона не должны перерасти в торговую войну, причина которой — пошлины на сталь и алюминий

Чтобы этого не произошло, необходимо желание сотрудничать, считает политик.

Споры по пошлинам станут еще серьезнее, если налог введут на импортируемые из США автомобили, подчеркнула Меркель. Сейчас дискуссия приобретает черты торгового конфликта. Нужно сделать все, чтобы его разрядить, пока ситуация не переросла в настоящую войну. Для решения проблемы нужно привлечь обе стороны.

В марте этого года Вашингтон ввел пошлины на ввоз стали и алюминия, по 25% и 10% соответственно. Евросоюз получил отсрочку до 1 июня. Европейские политики расценили «нововведение» как подготовку к «полномасштабной трансатлантической войне» в области торговли.

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Автор: Павел Никифоров
#евросоюз #сша #меркель #германия #политика #весь мир #пошлины на импорт металлов
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