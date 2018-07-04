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11:43   4 Июля 2018
Весь мир

Очередной раунд переговоров по урегулированию в Сирии запланирован на конец июля

Очередной раунд переговоров по урегулированию в Сирии запланирован на конец июля

Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр также высоко оценил роль Иордании, которая играет роль наблюдателя в астанинском процессе. 

Ранее официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что точная дата очередного раунда переговоров по сирийскому урегулированию неизвестна.

Девять раундов переговоров по Сирии прошло в Астане. Именно здесь было принято решение создать зоны деэскалации в республике. Это помогло снизить уровень преступности и насилия в арабской стране.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Урегулирование ситуации обсуждается на площадках Астаны и Женевы. Эти форматы высоко оценили многие главы государств. Кроме того, в МИД Казахстана ранее заверили, что Астанинский процесс поддерживает Женевские переговоры по Сирии под эгидой ООН. 

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Автор: Виктория Разумовская
#сирия #лавров #политика #весь мир #сирийский конфликт #астанинские переговоры
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