МЭР: Средняя стоимость доллара за 2018 год составит 60,8 рубля

Министерство экономического развития России ожидает, что до конца текущего 2018 года обменный курс рубля будет держаться вблизи текущих позиций и в среднем по году составит 68,8 рубля за доллар.

При этом в ведомстве считают, что к 2024 году доллар буде стоить порядка 68 рублей.

Об этом ведомство сообщает в своих аналитических материалах «Картина экономики. Июнь 2018».

При этом в МЭР полагают, что дот 2024 года, по мере того, как будет ослабевать влияние стимулирующий бюджетный импульс Соединенных Штатов Америки, а денежно-кредитная политика Европейского Центрального банка, напротив, будет нормализоваться, в результате чего доллар постепенно будет слабеть по отношению к евро и это отразится на динамике курсов валют развивающихся государств.