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12:01   4 Июля 2018
Весь мир

Санкции против России сильнее всего ударили по ЕС — спецдокладчик ООН

Санкции против России сильнее всего ударили по ЕС — спецдокладчик ООН

Дело в том, что экономические ограничения против России вводились по политическим причинам и без анализа рыночной ситуации, объяснил спецдокладчик ООН по вопросу негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрисс Джазаири.

Россия отлично адаптировалась к санкциям, подчеркнул он. Россияне просто заменили товары, которые ранее закупали у европейцев, собственными. В свою очередь Евросоюз понес большие потери.

Более того, указал Джазаири, сейчас существует проблема вторичных санкций. США вынуждают европейские компании вести бизнес в соответствии с их законодательством.

В то же время все рынки и товары в настоящий момент глобализированы, а это значит, что никакая страна не может ввести санкции против другой, не ударив при этом по собственной экономике. Прежде, чем действовать, нужно тщательно проанализировать ситуацию, узнать, какой именно эффект произведут запланированные ограничения.

США и ЕС не провели такой анализ. Они ввели санкции по политическим мотивам и в конечном счете ударили сами по себе.

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Автор: Юлия Халус
#россия #ес #сша #санкции #оон #политика #весь мир
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