Топилин предложил премировать некурящих сотрудников

Работодатели могут поощрять некурящих сотрудников с помощью премирования, поскольку они не тратят рабочее время на перекуры, заявил глава Минтруда и социальной защиты Максим Топилин.

Соответствующее заявления прозвучало в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Министр объяснил, что некурящих сотрудников нужно поощрять деньгами, поскольку они больше времени посвящают работе. Он предложил работодателям учитывать этот фактор при распределении премии.