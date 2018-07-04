Мы в соц.сетях:
МЭР: Средняя стоимость доллара за 2018 год составит 60,8 рубля

МЭР: Средняя стоимость доллара за 2018 год составит 60,8 рубля

 Топилин предложил премировать некурящих сотрудников

Топилин предложил премировать некурящих сотрудников
Власти ЛНР анонсировали готовность поставлять уголь Киеву

Власти ЛНР анонсировали готовность поставлять уголь Киеву

 Молдавская оппозиция требует признать выборы в Кишиневе

Молдавская оппозиция требует признать выборы в Кишиневе
Санкции против России сильнее всего ударили по ЕС — спецдокладчик ООН

Санкции против России сильнее всего ударили по ЕС — спецдокладчик ООН

 При стрельбе на школьной площадке в США погиб один человек

При стрельбе на школьной площадке в США погиб один человек
МЭР: Средняя стоимость доллара за 2018 год составит 60,8 рубля

МЭР: Средняя стоимость доллара за 2018 год составит 60,8 рубля

 Топилин предложил премировать некурящих сотрудников

Топилин предложил премировать некурящих сотрудников
Власти ЛНР анонсировали готовность поставлять уголь Киеву

Власти ЛНР анонсировали готовность поставлять уголь Киеву

 Молдавская оппозиция требует признать выборы в Кишиневе

Молдавская оппозиция требует признать выборы в Кишиневе
Санкции против России сильнее всего ударили по ЕС — спецдокладчик ООН

Санкции против России сильнее всего ударили по ЕС — спецдокладчик ООН

 При стрельбе на школьной площадке в США погиб один человек

При стрельбе на школьной площадке в США погиб один человек
11:31   4 Июля 2018
Россия

Топилин предложил премировать некурящих сотрудников

Топилин предложил премировать некурящих сотрудников

Работодатели могут поощрять некурящих сотрудников с помощью премирования, поскольку они не тратят рабочее время на перекуры, заявил глава Минтруда и социальной защиты Максим Топилин.

Соответствующее заявления прозвучало в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Министр объяснил, что некурящих сотрудников нужно поощрять деньгами, поскольку они больше времени посвящают работе. Он предложил работодателям учитывать этот фактор при распределении премии.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#россия #политика #общество #топилин #премия #минтруд #сигареты #перекур
Самое читаемое
Виктория Скрипаль просит допустить Россию к расследованию покушения

Виктория Скрипаль просит допустить Россию к расследованию покушения

 Кто сменит Порошенко. Главные претенденты на пост президента Украины

Кто сменит Порошенко. Главные претенденты на пост президента Украины

 Москва планирует в 2019 году организовать саммит «Россия – Афросоюз»

Москва планирует в 2019 году организовать саммит «Россия – Афросоюз»

 ЧМ—2018: Швеция — Швейцария 1:0

ЧМ—2018: Швеция — Швейцария 1:0