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11:15   4 Июля 2018
Россия

Госдума утвердила в третьем чтении закон об энергосбережении в органах госвласти

Госдума утвердила в третьем чтении закон об энергосбережении в органах госвласти

Третье чтение Госдумы утвердило закон, предусматривающий ввод обязательного отчета по декларациям о потреблении энергоресурсов.

Напомним, правительство РФ выступило с законодательной инициативой о том, что органы госвласти должны предоставлять декларации о расходах по энергоресурсам в Минэнерго.

Этот закон упрощает процедуру контроля над энергетической сферой, поскольку теперь можно отказаться от необходимых ранее энергообследований. Авторы закона предложили создать документ, содержащий графы о количестве потраченных ресурсов, а также их эффективности за отчетный год. 

За форму декларации отвечает Минэнерго, помимо этого ведомство должно организовать механизм отчетности и установить порядок подачи документов.

Обработкой и анализом сведений будет заниматься правительство РФ, также власти сохраняют право об использовании информации из предоставленных в министерство деклараций.

 

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Автор: Екатерина Розина
#россия #госдума #закон #политика #весь мир #отчет #минэнерго
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