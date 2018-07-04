Госдума утвердила в третьем чтении закон об энергосбережении в органах госвласти

Третье чтение Госдумы утвердило закон, предусматривающий ввод обязательного отчета по декларациям о потреблении энергоресурсов.

Напомним, правительство РФ выступило с законодательной инициативой о том, что органы госвласти должны предоставлять декларации о расходах по энергоресурсам в Минэнерго.

Этот закон упрощает процедуру контроля над энергетической сферой, поскольку теперь можно отказаться от необходимых ранее энергообследований. Авторы закона предложили создать документ, содержащий графы о количестве потраченных ресурсов, а также их эффективности за отчетный год.

За форму декларации отвечает Минэнерго, помимо этого ведомство должно организовать механизм отчетности и установить порядок подачи документов.

Обработкой и анализом сведений будет заниматься правительство РФ, также власти сохраняют право об использовании информации из предоставленных в министерство деклараций.