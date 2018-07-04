Минобороны снизит затраты на обслуживание техники

Оборонное ведомство России сообщило, что количество моделей оружия и военной техники в ВС РФ с 2014 года сократилось с 3900 до 2600 наименований. Соответствующий материал опубликован в Книге рекордов ВС РФ.

В нем говорится, что современный типаж вооружения и техники позволил сократить марочный состав парка. Благодаря этому Минобороны смогло снизить затраты на обслуживание техники.

В конце 2017 года глава военного ведомства Сергей Шойгу сообщил, что бюджет ведомства на 2018 год составит 46 миллиардов долларов. Для сравнения: правительство США в этом году выделит на нужды Пентагона 700 миллиардов долларов. Бюджет минобороны Великобритании составляет около 60 миллиардов долларов. Франции и Германии — по 40 миллиардов долларов.