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При стрельбе на школьной площадке в США погиб один человек
11:19   4 Июля 2018
Весь мир

Меркель: Германия останется надежным партнером НАТО

Меркель: Германия останется надежным партнером НАТО

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила в среду, что Берлин делает ставку на сотрудничество с Североатлантическим альянсом и намерен оставаться его надежным партнером.

С таким заявлением канцлер ФРГ выступила в Бундестаге, добавив также, что Германия, в соответствии со своими обязательствами перед альянсом, намерена повышать свои расходы на оборону.

«Мы делаем ставку на такие союзы, как НАТО», - заявила Ангела Меркель, в частности, добавив также: - «Германия останется надежным партнером (альянса)».

Напомним: ранее сообщалось, что на предстоящем саммите НАТО, который пройдет в Брюсселе 11-12 июля, президент США Дональд Трамп намерен поднять вопрос об увеличении коллективных расходов Европы на оборону.

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Автор: Александр Люблинский
#меркель #нато #германия #политика #весь мир #оборона #североатлантический альянс #канцлер фрг #расходы на оборону #надежный партнер
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