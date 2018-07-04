Меркель: Германия останется надежным партнером НАТО

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила в среду, что Берлин делает ставку на сотрудничество с Североатлантическим альянсом и намерен оставаться его надежным партнером.

С таким заявлением канцлер ФРГ выступила в Бундестаге, добавив также, что Германия, в соответствии со своими обязательствами перед альянсом, намерена повышать свои расходы на оборону.

«Мы делаем ставку на такие союзы, как НАТО», - заявила Ангела Меркель, в частности, добавив также: - «Германия останется надежным партнером (альянса)».

Напомним: ранее сообщалось, что на предстоящем саммите НАТО, который пройдет в Брюсселе 11-12 июля, президент США Дональд Трамп намерен поднять вопрос об увеличении коллективных расходов Европы на оборону.