Семьям погибших в ТЦ «Зимняя вишня» выделят еще по два миллиона рублей

Решение принял Совет народных депутатов Кемеровской области, сообщают РИА Новости.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. Погибли 60 человек, большая часть — дети. Еще 79 человек пострадали.

Для помощи потерпевшим сразу после трагедии открыли благотворительные счета. По сведениям Красного креста на июнь, поступило 162 миллиона рублей. Семьям из этой суммы перевели по 1,15 миллиона за каждого погибшего.

Совет постановил выделить дополнительную помощь в размере двух миллионов рублей за каждого погибшего. Общая сумма расходов составит 120 миллионов.

За каждого погибшего семье выплачено по пять миллионов. Деньги, оставшиеся в благотворительном фонде, переведут семьям погибших и пострадавших. По информации на 3 июля для этих целей поступило 196 миллионов рублей пожертвований.

Местная власть заплатила за организацию похорон, помогает семьям выплачивать кредиты, обучать детей и поддерживает по вопросам жилья.