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11:10   4 Июля 2018
Россия

Минобороны показало самый большой в ВС сферический экран

Минобороны показало самый большой в ВС сферический экран

Восьмиметровый сферический светодиодный экран расположен в Национальном центре управления обороной РФ в Москве, уточняется в «Книге рекордов Вооруженных сил РФ».

Минобороны опубликовало фотографию экрана на официальном сайте в разделе «Рекорды». Сферу, выполненную в виде Земли, установили в здании центра в 2014 году. На экране изображена общегеографическая карта мира: на ней обозначены рельеф суши и моря, береговая линия, политико-административное деление территорий и название стран мира.

«Книга рекордов Вооруженных сил РФ» заработала на официальном портале военного ведомства в апреле текущего года. В этом разделе размещены выдающиеся достижения российских военных, спортсменов-армейцев, строителей, курсантов, а также военных ученых.

Министр обороны Сергей Шойгу ранее указывал, что российским ВС есть, чем гордиться. Ведомство зафиксировало рекорды в области разминирования, глубоководного погружения, а также автономного плавания подводников.

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Автор: Юлия Халус
#россия #армия #минобороны #книга рекордов вс #сферический экран
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