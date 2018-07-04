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11:05   4 Июля 2018
Весь мир

Польский премьер назвал «Северный поток-2» не экономическим, а политическим проектом

Польский премьер назвал «Северный поток-2» не экономическим, а политическим проектом

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Россия, благодаря своему проекту «Северный поток-2» получит возможность влиять на европейскую политику.

Такое мнение глава польского правительства высказал, выступая в среду в Страсбурге на заседании Европейского парламента. Об этом сообщает Польское телевидение.

По словам Моравецкого, газопровод «Северный поток-2» является проектом политическим, а не экономическим, и дает России возможность влиять не только на экономику Европы, но и на ее политику, что приведет к дестабилизации.

Напомним: газопровод «Северный поток-2» пройдет по дну Балтийского моря и свяжет российское побережье и германским. Ввод в строй двух ниток газопровода, пропускная способность каждой из которых составит 27,5 миллиардов кубометров газа ежегодно, ожидается в конце 2019 года.

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Автор: Александр Люблинский
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