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Топилин предложил премировать некурящих сотрудников
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11:00   4 Июля 2018
Россия

Топилин: Реальные зарплаты россиян выросли на десять процентов за три месяца

Топилин: Реальные зарплаты россиян выросли на десять процентов за три месяца

По словам главы Минтруда Максима Топилина, реальные зарплаты россиян выросли примерно на десять процентов за три-четыре месяца 2018 года.

Он отметил, что сейчас по стране снизился порог безработицы. Теперь он ниже четырех процентов. Такого не было никогда, подчеркнул Топилин. Также наблюдается снижение численности населения в трудоспособном возрасте.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что увеличение реальных зарплат россиян составит 6,3 процента. Инфляция будет держаться на уровне четырех процентов. Рост отечественной экономики составит 2,1 процента.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #общество #зарплаты #топилин
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