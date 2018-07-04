Топилин: Реальные зарплаты россиян выросли на десять процентов за три месяца

По словам главы Минтруда Максима Топилина, реальные зарплаты россиян выросли примерно на десять процентов за три-четыре месяца 2018 года.

Он отметил, что сейчас по стране снизился порог безработицы. Теперь он ниже четырех процентов. Такого не было никогда, подчеркнул Топилин. Также наблюдается снижение численности населения в трудоспособном возрасте.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что увеличение реальных зарплат россиян составит 6,3 процента. Инфляция будет держаться на уровне четырех процентов. Рост отечественной экономики составит 2,1 процента.