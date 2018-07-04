Канапе без Ибрагимовича

Корреспондент «Политики Сегодня» побывал на матче Швеция-Швейцария в Петербурге, оценил стадион, организацию и пополнил запас скандинавских слов.

«Канапоооо, канапооо», - гремят непривычные для русского уха скандинавские слова на трибунах стадиона «Санкт-Петербург» и разносятся эхом по заполненной 64-тысячной арене.

«Что это значит?», - пытается докричаться до сидящих выше шведов, корреспондент ПС.

«Наполнить кружку пивом», - смеется блондин в боевом раскрасе в цветах королевского флага.

Хмельной напиток на стадионе течет рекой и почти непрерывно звучит песня, в которой угадывается средневековый мотив. Наверное, что-то подобное распевали викинги, празднуя удачный налет на британскую деревню и наполняя рогатые кубки.

Теперь далекие потомки мореходов наблюдают за битвой другого характера. На поле сражаются сборные Швеции и Швейцарии за путевку в одну четвертую финала мундиаля.

А что же швейцарцы? Из шведского сектора, где оказался автор этих строк, их не слышно. Небольшие группы поддержки в красных футболках разбросаны по разным секторам. Как небольшие островки посреди пестрого моря.

Наблюдать за болельщиками иной раз веселее, чем за происходящем на поле. Без волшебника Златана Ибрагимовича атаки хоть и играющих первым номером шведов выглядят безыскусно. Пытается креативить у чужой штрафной «десятка» Эмиль Форсберг, но не хватает ему мастерства Златана.

У швейцарцев в аналогичном амплуа плеймейкера на правом фланге действует техничный Шердан Шакири из английского «Стока», но и ему тоже не удается ему раскачать рослых шведских защитников. Оценка, впрочем, субъективная. После сумасшедшего матча Бельгия - Япония кажется, что игра не блещет красивыми моментами, но все же смотрится живее, чем скучнейший поединок Испания - Россия.

А вот к организации претензии могут возникнуть только у самых придирчивых любителей «живого» футбола. Получить паспорт болельщика в центре выдачи на Литейном, 26 - дело нескольких минут после регистрации на сайте fan.id. Для этого требуется предварительно заполнить форму: указать персональные данные, номер приобретенного билета и загрузить фото. Добраться до стадиона «Санкт-Петербург» можно от станции метро Крестовский остров или от открывшейся в конце мая Новокрестовской. Путь от обеих занимает примерно одинаковое время – около десяти минут.

Вдоль ограждений растянулись цепочки росгвардейцев, маршируют когорты ОМОНа под началом бывалых центурионов, дежурят автозаки.

Работы у парней нет, они явно скучают, коротая время в смартфонах.

За турникетами и рамками металлодетекторов зона досмотра. Вежливый полицейский скрупулезно ощупывает каждый шов одежды, просит достать все из карманов и, убедившись в отсутствии запрещенных предметов, пропускает дальше. Рюкзаки, сумки и прочую громоздкую поклажу охрана требует сдавать в камеру хранения.

Своеобразное ноу-хау мундиаля в России – контейнеры для раздельного сбора мусора. Почти как в Европе. Цены на еду и напитки для болельщиков тоже европейские. Пиво продают исключительно в пластиковых стаканах по цене в три с половиной раза выше обычной розничной. Но желающие утолить жажду выстраиваются в очереди за пенным напитком, а позже – в туалеты.

Не потеряться в подтрибунных помещениях и найти отхожее место гостям помогают симпатичные девушки-волонтеры. Улыбчивые и приветливые. Некоторые мужчины иностранцы неуклюже пытаются знакомиться, но явно мешает языковой барьер.

Для болельщиков с ограниченными возможностями предусмотрены отдельные места, откуда открывается неплохой вид на поле.

Повсюду звучит шведская речь, но и российских любителей футбола немало. Многие пришли с семьями.

«Навешивай, навешивай», – подсказывает шведскому нападающему мужчина в футболке с российским триколором и принимается объяснять сыну, почему королевская сборная будет подавать угловой.

На 66-минуте Форсбергу улыбается удача. Разыграв нехитрую комбинацию с играющим за французскую «Тулузу» Олой Тойвоненом, «десятка» наносит плотный удар из полукруга штрафной площадки и мяч сначала попадает в ногу швейцарского защитника, а от нее в сетку. Рикошет дизориентирует вратаря швейцарцев Яна Зоммера. Трибуны взрываются овациями и корреспонденту «ПС» на спину летят брызги пива. Энергетику момента сложно передать словами. По телу бегут мурашки. Болельщики в желтых футболках затягивают песни с новой силой.

Швейцарские часики начинают обратный отсчет. У красно-белых остается чуть больше двадцати минут, чтобы отыграться. Оставшееся время пролетает незаметно. Schweizer Nati создает несколько острых моментов, но защита и вратарь шведов играют надежно. Сразу после опасного штрафного у ворот Зоммера звучит финальный свисток. Сборная Швеции в четвертьфинале. Скандинавы ликуют.

Выйти со стадиона получилось быстро. Дорогу болельщикам подсказывают заботливые волонтеры. Никакой толчеи и давки. Пункт сбора иностранцы устроили у памятника Кирову. Здесь же предприимчивые дельцы предлагают приобрести билеты на матч одной четвертой мундиаля в Самаре.

Позже станет известно, что там шведов ждут англичане, которые оказались удачливее в серии послематчевых пенальти со сборной Колумбии. Цена билета – 700 евро.

Постепенно ручейки болельщиков стекаются в большой поток на Батарейной дороге, которая ведет к метро. Вдоль нее дежурят сотрудники полиции и Росгвардии. Исключительно вежливо просят разгоряченных шведов не справлять малую нужду в кустах.

Стражу порядка на фото выше удалось защитить насаждения от посягательств нетрезвых скандинавов. Неподалеку расположилась группа женщин в бордовых жилетках с нашивками «Народная дружина».

«Следим за порядком, помогаем ребятам», - объясняет одна из них, показывая в сторону росгвардейца.

«Хулиганят иностранцы?»

«Пока не замечали», - отвечает дружинница.

Еще одно новшество мероприятия – мобильная фельдшерская служба. Медики патрулируют фан-зону на сегвеях, оснащенных всем необходимым для оказания первой помощи.

Без небольшой ложки дегтя не обошлось. Планировщики расположили клумбу с цветами в неудачном месте. Срезая путь болельщики, протоптали тропинки среди цветов.

Футбольный праздник 3 июля в Петербурге вышел на славу. Даже небольшой дождь, пролившийся из внезапно набежавших туч, не остудил пыл шведских болельщиков, которые долго не желали расходиться. Ликующие скандинавы горланили свои залихватские песни и подбадривали грустных швейцарцев. Праздник в Северной столице в самом разгаре. На арене «Санкт-Петербург» пройдут еще два матча мундиаля – полуфинальный поединок и матч за третье место.

«Канапооо, канапооо», – продолжало звучать в голове, как навязчивый популярный мотив. - «Почему бы и нет».