Замглавы Минобороны РФ обсудил с финским коллегой безопасность Европы

Встреча заместителя российского министра обороны Александра Фомина с финским коллегой Юккой Юусти прошла в Хельсинки 3-4 июля. Об этом сообщило российское ведомство.

Стороны обсудили стратегическую стабильность и ситуацию с евробезопасностью. Также затронули работу «горячей линии», которая создана для предотвращения чрезвычайных происшествий в море и воздухе.

Россия и Финляндия отметили важность возобновления связи между военными ведомствами стран. Фомин рассказал Юусти о борьбе РФ с терроризмом в Сирии, о гуманитарной и медпомощи Дамаску, разминирования важных объектов и освобождению населенных пунктов от боевиков.

В российском Минобороны отметили, что переговоры прошли в «конструктивном ключе». Стороны договорились продолжать сотрудничество.