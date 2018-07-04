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При стрельбе на школьной площадке в США погиб один человек
10:49   4 Июля 2018
Россия

Замглавы Минобороны РФ обсудил с финским коллегой безопасность Европы

Замглавы Минобороны РФ обсудил с финским коллегой безопасность Европы

Встреча заместителя российского министра обороны Александра Фомина с финским коллегой Юккой Юусти прошла в Хельсинки 3-4 июля. Об этом сообщило российское ведомство.

Стороны обсудили стратегическую стабильность и ситуацию с евробезопасностью. Также затронули работу «горячей линии», которая создана для предотвращения чрезвычайных происшествий в море и воздухе.

Россия и Финляндия отметили важность возобновления связи между военными ведомствами стран. Фомин рассказал Юусти о борьбе РФ с терроризмом в Сирии, о гуманитарной и медпомощи Дамаску, разминирования важных объектов и освобождению населенных пунктов от боевиков.

В российском Минобороны отметили, что переговоры прошли в «конструктивном ключе». Стороны договорились продолжать сотрудничество.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #финляндия #минобороны #политика #весь мир
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