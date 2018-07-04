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Топилин предложил премировать некурящих сотрудников
Власти ЛНР анонсировали готовность поставлять уголь Киеву

Власти ЛНР анонсировали готовность поставлять уголь Киеву

 Молдавская оппозиция требует признать выборы в Кишиневе

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10:38   4 Июля 2018
Россия

Путин подписал закон, приравнивающий день в СИЗО к полутора дням в колонии

Путин подписал закон, приравнивающий день в СИЗО к полутора дням в колонии

Кроме того, если осужденного отправят отбывать наказание в колонию-поселение, то каждый день в СИЗО приравняют к двум дням лишения свободы, гласит проект.

Документ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, в среду опубликовали на официальном портале правовой информации.

В соответствии с законом срок пребывания в СИЗО учтут и при назначении другого наказания. К примеру, день в следственном изоляторе зачтут за два дня принудительных работ, ограничения свободы или ареста, а также за полтора дня в дисциплинарном батальоне. Также один день в СИЗО приравнивается к трем дням исправительных работ и ограничения по военной службе или к восьми часам обязательных работ.

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Автор: Юлия Халус
#россия #путин #сизо #тюрьма #общество
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