Путин подписал закон, приравнивающий день в СИЗО к полутора дням в колонии

Кроме того, если осужденного отправят отбывать наказание в колонию-поселение, то каждый день в СИЗО приравняют к двум дням лишения свободы, гласит проект.

Документ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, в среду опубликовали на официальном портале правовой информации.

В соответствии с законом срок пребывания в СИЗО учтут и при назначении другого наказания. К примеру, день в следственном изоляторе зачтут за два дня принудительных работ, ограничения свободы или ареста, а также за полтора дня в дисциплинарном батальоне. Также один день в СИЗО приравнивается к трем дням исправительных работ и ограничения по военной службе или к восьми часам обязательных работ.