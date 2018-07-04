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10:40   4 Июля 2018
Весь мир

Siri перебила главу британского Минобороны во время речи о Сирии

Siri перебила главу британского Минобороны во время речи о Сирии

Голосовой помощник Siri отреагировал на слово «Сирия», когда министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон выступал перед Палатой общин.

Уильямсон говорил о борьбе с терроризмом и упомянул арабскую страну. Его смартфон моментально отреагировал, включив голосовой помощник.

«Вот что я нашла в интернете по запросу Сирия. Сирийская демократическая армия, которую поддерживает…»,  — сказала Siri.

Глава оборонного ведомства рассмеялся, сказав, что человека редко перебивает его собственный телефон. Потом он убрал смартфон и продолжил свое выступление.

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Автор: Виктория Разумовская
#великобритания #сирия #технологии #смартфон #siri #уильямсон
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