Siri перебила главу британского Минобороны во время речи о Сирии
Голосовой помощник Siri отреагировал на слово «Сирия», когда министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон выступал перед Палатой общин.
Уильямсон говорил о борьбе с терроризмом и упомянул арабскую страну. Его смартфон моментально отреагировал, включив голосовой помощник.
«Вот что я нашла в интернете по запросу Сирия. Сирийская демократическая армия, которую поддерживает…», — сказала Siri.
Глава оборонного ведомства рассмеялся, сказав, что человека редко перебивает его собственный телефон. Потом он убрал смартфон и продолжил свое выступление.