Пушков назвал Солсбери «проклятым местом»

Накануне стало известно об отравлении неизвестным веществом в британском городе Солсбери двух людей, мужчины и женщины 40 лет.

Сейчас оба госпитализированы. Врачи оценивают их состояние как критическое. Специалисты пытаются выяснить, что стало причиной отравления. Полиция считала, что пострадавшие могли отравиться наркотиками, кокаином или героином.

Член Совфеда РФ Алексей Пушков прокомментировал инцидент. Сенатор считает, что произошедшее сильно ударит по там называемому «делу Скрипалей». По словам политика, город Солсбери выглядит как «проклятое место», так как еще два человека отравились неизвестно чем. Говорить о «вмешательстве» России здесь «смешно».

Пушков полагает, что проблема кроется в самой Великобритании. Об этом политик написал на странице в твиттере.