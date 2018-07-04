Эпидемия политической клептомании: в ГД ответили на очередное обвинение Киева

Диагноз киевскому правительству поставил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, который ответил на очередное обвинение украинского политика в адрес России.

Высказывание депутата Верховной рады Андрея Ильенко о том, что Россия «ворует чужую историю» прозвучало в эфире местного телеканала «112 Украина». Однако политик на этом не остановился и добавил, что истоки «воровства» лежат в названии страны.

Бальбек прокомментировал выступление представителя официального Киева. Он заявил, что Украина страдает от эпидемии политической клептомании и обвиняют других в собственных поступках.

«В первую очередь, депутаты Рады пытаются, прикрываясь брендом «Русь», украсть все исторические события, происходившие на территории России и приписать их себе», — подчеркнул депутат от Крыма.

Кроме иронии заявления украинских властей ничего не вызывают, такими темпами в Киеве начнут утверждать, что победу на Куликовом поле одержали украинцы, а Сибирь завоевал украинский казак «Эрмак», пошутил Бальбек.

Он объяснил, что таким образом Украина отвлекает пытается забыть о своем прошлом и отвлечь от него внимание, поскольку до присоединения к РФ это было «дикое поле», на котором не было ни обороны, ни твердой власти.