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10:47   4 Июля 2018
Россия

Эпидемия политической клептомании: в ГД ответили на очередное обвинение Киева

Эпидемия политической клептомании: в ГД ответили на очередное обвинение Киева

Диагноз киевскому правительству поставил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, который ответил на очередное обвинение украинского политика в адрес России.

Высказывание депутата Верховной рады Андрея Ильенко о том, что Россия «ворует чужую историю» прозвучало в эфире местного телеканала «112 Украина». Однако политик на этом не остановился и добавил, что истоки «воровства» лежат в названии страны.

Бальбек прокомментировал выступление представителя официального Киева. Он заявил, что Украина страдает от эпидемии политической клептомании и обвиняют других в собственных поступках. 

«В первую очередь, депутаты Рады пытаются, прикрываясь брендом «Русь», украсть все исторические события, происходившие на территории России и приписать их себе», — подчеркнул депутат от Крыма. 

Кроме иронии заявления украинских властей ничего не вызывают, такими темпами в Киеве начнут утверждать, что победу на Куликовом поле одержали украинцы, а Сибирь завоевал украинский казак «Эрмак», пошутил Бальбек.

Он объяснил, что таким образом Украина отвлекает пытается забыть о своем прошлом и отвлечь от него внимание, поскольку до присоединения к РФ это было «дикое поле», на котором не было ни обороны, ни твердой власти.  

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Автор: Екатерина Розина
#украина #крым #киев #политика #общество #бальбек
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