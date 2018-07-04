Власти ЛНР анонсировали готовность поставлять уголь Киеву

ЛНР не откажет при необходимости в поставке угля на подконтрольную Киеву территорию.

Об этом заявил и.о. главы самопровозглашенной республики Леонид Пасечник, сообщает РИА Новости.

По его словам, ЛНР всегда готова к сотрудничеству, однако вряд ли киевское правительство выступит с предложением о поставке угля. Он напомнил, что именно Украина стала инициатором экономической блокады для Донбасса, при этом в ЛНР никогда не отказывались от взаимодействия.

Напомним, официальный Киев потерял все значимы и крупные шахты, поскольку они остались на территории самопровозглашенной Луганской республики. Теперь необходимый для промышленных предприятий антрацит Украина вынуждена покупать из ЮАР и США. Подконтрольные Киеву предприятия добывают лишь нерентабельные газовые угли.