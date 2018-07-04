Мы в соц.сетях:
МЭР: Средняя стоимость доллара за 2018 год составит 60,8 рубля

МЭР: Средняя стоимость доллара за 2018 год составит 60,8 рубля

 Топилин предложил премировать некурящих сотрудников

Топилин предложил премировать некурящих сотрудников
Власти ЛНР анонсировали готовность поставлять уголь Киеву

Власти ЛНР анонсировали готовность поставлять уголь Киеву

 Молдавская оппозиция требует признать выборы в Кишиневе

Молдавская оппозиция требует признать выборы в Кишиневе
Санкции против России сильнее всего ударили по ЕС — спецдокладчик ООН

Санкции против России сильнее всего ударили по ЕС — спецдокладчик ООН

 При стрельбе на школьной площадке в США погиб один человек

При стрельбе на школьной площадке в США погиб один человек
МЭР: Средняя стоимость доллара за 2018 год составит 60,8 рубля

МЭР: Средняя стоимость доллара за 2018 год составит 60,8 рубля

 Топилин предложил премировать некурящих сотрудников

Топилин предложил премировать некурящих сотрудников
Власти ЛНР анонсировали готовность поставлять уголь Киеву

Власти ЛНР анонсировали готовность поставлять уголь Киеву

 Молдавская оппозиция требует признать выборы в Кишиневе

Молдавская оппозиция требует признать выборы в Кишиневе
Санкции против России сильнее всего ударили по ЕС — спецдокладчик ООН

Санкции против России сильнее всего ударили по ЕС — спецдокладчик ООН

 При стрельбе на школьной площадке в США погиб один человек

При стрельбе на школьной площадке в США погиб один человек
10:15   4 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Власти ЛНР анонсировали готовность поставлять уголь Киеву

Власти ЛНР анонсировали готовность поставлять уголь Киеву

ЛНР не откажет при необходимости в поставке угля на подконтрольную Киеву территорию.

Об этом заявил и.о. главы самопровозглашенной республики Леонид Пасечник, сообщает РИА Новости.

По его словам, ЛНР всегда готова к сотрудничеству, однако вряд ли киевское правительство выступит с предложением о поставке угля. Он напомнил, что именно Украина стала инициатором экономической блокады для Донбасса, при этом в ЛНР никогда не отказывались от взаимодействия.

Напомним, официальный Киев потерял все значимы и крупные шахты, поскольку они остались на территории самопровозглашенной Луганской республики. Теперь необходимый для промышленных предприятий антрацит Украина вынуждена покупать из ЮАР и США. Подконтрольные Киеву предприятия добывают лишь нерентабельные газовые угли.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#украина #лнр #политика #шахта #общество #весь мир #уголь #пасечник
Самое читаемое
Виктория Скрипаль просит допустить Россию к расследованию покушения

Виктория Скрипаль просит допустить Россию к расследованию покушения

 Кто сменит Порошенко. Главные претенденты на пост президента Украины

Кто сменит Порошенко. Главные претенденты на пост президента Украины

 Москва планирует в 2019 году организовать саммит «Россия – Афросоюз»

Москва планирует в 2019 году организовать саммит «Россия – Афросоюз»

 ЧМ—2018: Швеция — Швейцария 1:0

ЧМ—2018: Швеция — Швейцария 1:0